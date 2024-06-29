Четверо загиблих та 6 поранених: наслідки обстрілів РФ Донеччини

Окупаційна армія РФ минулої доби, 28 червня, обстрілювала населені пункти Донецької області. Внаслідок атак четверо людей загинули та 6 травмовані. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 28 червня росіяни вбили 4 жителів Донецької області — у Нью-Йорку», — зазначив він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 6 людей зазнали поранень.



У Донецькій області з початку повномасштабної війни загинули 2033 людей, дістали поранення — 5181. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що з Донецької області до Рівненської області евакуйовано 46 цивільних, серед яких 6 дітей, вагітна та 10 осіб з інвалідністю.