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Четверо загиблих та 6 поранених: наслідки обстрілів РФ Донеччини

29 червня 2024, 09:59

Четверо загиблих та 6 поранених: наслідки обстрілів РФ Донеччини

Окупаційна армія РФ минулої доби, 28 червня, обстрілювала населені пункти Донецької області. Внаслідок атак четверо людей загинули та 6 травмовані. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 28 червня росіяни вбили 4 жителів Донецької області — у Нью-Йорку», — зазначив він.


Крім того, за словами Філашкіна, ще 6 людей зазнали поранень.

У Донецькій області з початку повномасштабної війни загинули 2033 людей, дістали поранення — 5181. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що з Донецької області до Рівненської області евакуйовано 46 цивільних, серед яких 6 дітей, вагітна та 10 осіб з інвалідністю.

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Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
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Війна

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