РФ вранці обстріляла Донецьку область: є жертви та постраждалі

Росіяни знову вдарили по Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

Сьогодні вранці, 29 червня, російська армія вкотре вдарила по населених пунктах Донеччини. В результаті атак 3 людей загинули та 4 поранені. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його інформацією, під обстріл потрапили Лиманська та Торецька громади.



«У Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину»,— зазначив він.



Крім того, у Курахівці поранено одну цивільну, а в Нью-Йорку — дві.



Раніше ми писали, що за добу російські окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під удар потрапили три райони, внаслідок російської атаки є жертви, десятки пошкоджених будинків.