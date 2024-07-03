Армія РФ активізувалася на Торецькому напрямку, але найбільше атак — на Покровському

Минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Росіяни активізувалися на Торецькому напрямку. Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку — велика концентрація була біля Новоолександрівки. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Ситуація на передовій така.



На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії за підтримки авіації; всього тут сталося вісім бойових зіткнень неподалік населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.



На Куп'янському напрямку кількість зіткнень за добу склала 13. Сили оборони відбивали атаки противника поблизу Сіньківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.



На Лиманському напрямку наші війська завадили 18 атакам окупантів біля населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області та Терни у Донецькій області.



На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п'ять атак у неподалік Івано-Дар'ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.



На Краматорському напрямі українські захисники зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону поблизу Кліщіївки, Калинівки, Іванівського та Часового Яру на Донеччині.



На Торецькому напрямку агресор значно активізувався — здійснив 32 атаки, зокрема, біля населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк у Донецькій області.



На Покровському напрямі Сили оборони відбили 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка та Уманське Донецької області. Основні зусилля загарбники зосередили неподалік Новоолександрівки — провели там понад половину своїх атак.



На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян біля населених пунктів Георгіївка, Красногорівка та Парасковіївка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.



На Времівському напрямку противник здійснив три штурми наших позицій поблизу Водяного та Костянтинівки Донецької області.



На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення біля Роботиного.



На Наддніпрянському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі чотири атаки росіян успіху не мали.



Раніше ми писали, що загальні бойові втрати росіян за добу орієнтовно склали близько 1180 осіб особового складу та 16 танків.