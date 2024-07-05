У міській адміністрації розповіли, скільки жителів залишається у Торецьку

Окупаційна армія РФ обстрілює Торецьк та Торецьку громаду за допомогою різних видів озброєння. Попри це, у місті залишається понад 4 тисячі людей, при цьому, триває евакуація. Про це розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в інтерв'ю Радіо Свобода.



«У Торецькій громаді залишилося 9,5 тис. осіб. Сюди відносяться 2 міста, 10 селищ та 7 сіл. За офіційними даними, у самому Торецьку залишилося 4,5 тис. населення», — повідомив він.



Чинчик пояснив, що дедалі більше місцевих бажають виїхати з небезпечного району, хоча часто евакуаційні автомобілі підпадають під обстріл. За останній тиждень виїхали 1378 людей.



За словами начальника міської адміністрації, місцеве населення інформує про евакуацію за допомогою різних форм. Це пов'язано з тим, що у громаді немає зв'язку.



«Для цього ми використовуємо всі підручні засоби: родинні зв'язки, допомогу гуманітарних та благодійних фондів, волонтерів тощо. Заявки охочих поїхати ми збираємо через Google-форми. Далі визначаємо, куди та який транспортний засіб поїде вивозити населення. А потім, залежно від кількості заявок, замовляємо евакуацію до волонтерських чи благодійних фондів», — заявив Чинчик.



Жителі Торецької громади мають змогу отримати місце для проживання у Житомирській області. Крім того, можна евакуюватися до Дніпра, Києва, Черкас, Хмельницького, а також до Рівненської області.



Раніше ми писали, що російська армія не припиняє активних бойових дій на Торецькому напрямку.