Росіяни вдарили по центру села у Волноваському районі: є жертва, багато постраждалих

Росіяни атакували знову Донеччину. Фото: прокуратура

Сьогодні, 5 липня, російська армія обстріляла Волноваський район Донецької області. Зокрема, під вогонь потрапила сільська рада у селі Комар. Внаслідок атаки загинула жінка, отримали поранення — 15 людей. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«5 липня 2024 року армія РФ нанесла 3 удари по селу Комар Волноваського району. Мішенню для атаки стала центральна частина населеного пункту. Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що 32-річна співробітниця сільради померла, крім того, відомо, що 12 жінок та 3 чоловіків постраждали, всі вони доставлені до медичного закладу.



У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські будівлі та транспортні засоби.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що окупанти продовжують атакувати Селидівську громаду на Донеччині. Зокрема, вранці 5 липня під обстріл потрапило місто Українка. Є ушкодження.