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В окупованому Донецьку через обстріл зруйновано супермаркет: у цьому може бути винна ППО РФ

03 липня 2024, 11:28

В окупованому Донецьку через обстріл зруйновано супермаркет: у цьому може бути винна ППО РФ

Наслідки «прильоту» по супермаркету в окупованому Донецьку: Фото: соцмережі Наслідки «прильоту» по супермаркету в окупованому Донецьку: Фото: соцмережі

3 липня приблизно о 5:30 в окупованому Донецьку внаслідок удару зруйнований «Перший республіканський супермаркет» – колишній «АТБ» – у Київському районі міста. Про це повідомили місцеві жителі.

Супермаркет розташований за адресою Київський проспект, 59А поряд із шахтою імені Засядька. Магазин працював – це видно з наявності товарів усередині та нещодавно встановленого банкомату «Сбєрбанку».

Удар по будівлі супермаркету стався тоді, коли він був ще зачинений. Тож минулося без постраждалих.

В угрупованні «ДНР» звинуватили в обстрілі ЗСУ. Стверджується, що удару завдали з РСЗВ HIMARS. Водночас о 5:30 донеччани у групі-перекличці писали про роботу російської ППО. Можливо, саме засоби протиповітряної оборони окупантів змінили політ ракети і вона вдарила по магазину.

Українська сторона події не коментувала.

Нагадаємо, що вночі 3 липня російська авіація скинула авіабомбу на Костянтинівку, внаслідок чого зруйнована адмінбудівля та пошкоджений газопровід.

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