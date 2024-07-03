Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Росіяни навмисно обстрілюють пшеничні поля на Донеччині: деталі

03 липня 2024, 12:59

Росіяни навмисно обстрілюють пшеничні поля на Донеччині: деталі

Армія РФ спалює стиглі поля на Донеччині. Фото: ДСНС Армія РФ спалює стиглі поля на Донеччині. Фото: ДСНС

Російські війська на Донеччині навмисно обстрілюють хлібні поля, щоб знищити майбутній врожай. Зокрема, минулої доби росіяни тричі завдавали ударів по полях, внаслідок цього було спалено 60 гектарів полів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У відомстві зазначили, що 2 липня російські окупанти обстріляли пшеничне поле поблизу села Нова Полтавка Краматорського району, спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували спалах, проте внаслідок пожежі вогнем знищено 50 га пшениці.



Цього ж дня росіяни вдарили по полю з пшеницею неподалік міста Мирноград Покровського району. Пожежникам вдалося ліквідувати спалах на площі 9 га та не допустити розповсюдження вогню на все поле загальною площею 50 га.

Крім того, спалахнула пожежа через обстріл у селі Гродівка Покровського району. На місці події працювали рятувальники Мирнограда, які швидко ліквідували спалах на площі 1,5 га.

Раніше ми писали, що внаслідок російського авіаудару вдруге за тиждень окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину Селидового.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Організації
ДСНС
Події
Пожежа

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:12
Окупований Донецьк частково знеструмлений, є проблеми з водою
11:32
У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
10:50
У Боровій на Харківщині з-під завалів будинку витягли тіло загиблого
08:02
Трамп готовий віддати Путіну частину українських територій в обмін на швидке завершення війни — Politico
23:39
Головне за день: Орбан прибув до Києва. У Криму знищений склад дронів
23:22
Проголосували за проведення незаконного референдуму: три «депутати парламенту ДНР» отримали термін
22:57
На окупованій Луганщині росіяни обмежили видачу «гуманітарної допомоги» місцевим жителям
16:53
Суд оголосив вирок голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику
15:36
Андрющенко розповів, як росіяни планують використати порт Маріуполя
14:30
Під Севастополем в окупованому Криму знищено великий склад ударних дронів
23:47
Головне за день: Після обстрілу в Нью-Йорку померла дитина. Блекаут у Бєлгороді
21:07
В Донецькій області окупанти підвищують ціни на проїзд у маршрутках. З чим це пов'язано
17:16
У Маріуполі будівельники закинули зруйнований обстрілами будинок: окупаційна влада ігнорує мешканців
16:47
З міста Костянтинівка Донецької області повідомляють про «прильоти»
14:58
З 5 липня жителів Донеччини безкоштовно евакуюватимуть до Волинської області
14:50
В окупованому Маріуполі є ризик поширення холери — міськрада
13:28
Російських військових на милицях кидають на штурм
10:48
Вранці під обстріл потрапив Українськ Донецької області: є загиблі та поранені
08:40
Шістьох людей поранено внаслідок обстрілу селища Цукуріне Селидівської громади
23:15
Головне за день: Удар по «Новій пошті» у центрі Харкова. Обстріл Торецька
усі новини
14:39
Китай виготовляє ударні дрони для РФ — Bloomberg
14:31
Російська армія стерла мікрорайон «Канал» у Часовому Яру – DeepState
14:12
Окупований Донецьк частково знеструмлений, є проблеми з водою
13:50
Бєлгородська область РФ знову під атакою: відомо про постраждалих
13:29
Атака РФ на Дніпро: кількість загиблих та поранених збільшилась, у місті оголосили жалобу
12:59
Росіяни навмисно обстрілюють пшеничні поля на Донеччині: деталі
12:34
Троє людей потонули в Краматорському районі Донецької області 2 липня, серед них — 11-річна дитина
11:59
Розвідники знищили понад десяток одиниць техніки російських окупантів
11:42
ППО збила над Україною 11 повітряних цілей, під ударом була Дніпропетровщина — Олещук
11:32
У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
11:28
В окупованому Донецьку через обстріл зруйновано супермаркет: у цьому може бути винна ППО РФ
11:10
Російська авіація вночі скинула авіабомбу на Костянтинівку: зруйнована адмінбудівля та пошкоджений газопровід
10:57
Армія РФ активізувалася на Торецькому напрямку, але найбільше атак — на Покровському
10:50
У Боровій на Харківщині з-під завалів будинку витягли тіло загиблого
10:40
Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ — Шмигаль
09:58
В Офісі Президента України прокоментували план Трампа щодо здачі українських регіонів Росії
09:55
РФ обстріляла 26 разів Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донеччини: пошкоджені будинки
09:48
Вибухи у Дніпрі: працює ППО
09:23
Російські війська вдарили по Дніпропетровщині ракетою: є постраждалі та пошкодження
09:06
Російська армія захопила мікрорайон «Канал» у Часовому Яру – DeepState
усі новини
ВІДЕО
ГУР знищило техніку окупантів на фронті. Фото: скрін з відео Розвідники знищили понад десяток одиниць техніки російських окупантів
03 липня, 11:59
Після російського обстрілу у Дніпрі є загиблі та поранені. Фото: ХДніпро/Телеграм У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
03 липня, 11:32
Російська жінка-штурмовик на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Росія кидає жінок на штурм українських позицій на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
02 липня, 16:15
Домашні ігри Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе у Гельзенкірхені. Фото: Шахтар / Telegram Домашні матчі Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе у Гельзенкірхені
02 липня, 15:32
Прем'єр Угорщини вперше відвідав Київ з 2012 року. Фото: кадр із відео Зеленський подякував Орбану за підтримку на Саміті миру
02 липня, 14:23
У самому центрі Курська, ймовірно, горить військова база. Фото: Жесть Курск/Telegram У центрі Курська вирує пожежа: Аналітики припускають НП на військовій базі
02 липня, 12:58

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір