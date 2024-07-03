Росіяни навмисно обстрілюють пшеничні поля на Донеччині: деталі

Армія РФ спалює стиглі поля на Донеччині. Фото: ДСНС

Російські війська на Донеччині навмисно обстрілюють хлібні поля, щоб знищити майбутній врожай. Зокрема, минулої доби росіяни тричі завдавали ударів по полях, внаслідок цього було спалено 60 гектарів полів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



У відомстві зазначили, що 2 липня російські окупанти обстріляли пшеничне поле поблизу села Нова Полтавка Краматорського району, спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували спалах, проте внаслідок пожежі вогнем знищено 50 га пшениці.





Цього ж дня росіяни вдарили по полю з пшеницею неподалік міста Мирноград Покровського району. Пожежникам вдалося ліквідувати спалах на площі 9 га та не допустити розповсюдження вогню на все поле загальною площею 50 га.



Крім того, спалахнула пожежа через обстріл у селі Гродівка Покровського району. На місці події працювали рятувальники Мирнограда, які швидко ліквідували спалах на площі 1,5 га.



Раніше ми писали, що внаслідок російського авіаудару вдруге за тиждень окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину Селидового.