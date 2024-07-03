Бєлгородська область РФ знову під атакою: відомо про постраждалих

Сьогодні, 3 липня, у Бєлгородській області було чути вибухи, околиця міста Шебекіно потрапила під обстріл. Відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



За уточненою інформацією, внаслідок атаки спалахнула пожежа на території сільгосппідприємства. Троє співробітників отримали різні осколкові поранення.

«У двох чоловіків стан середнього ступеня тяжкості, у третього — легкий», — зазначив він.



Крім того, на території підприємства пошкоджено вантажний автомобіль.



Наразі пожежу ліквідовано.



Раніше ми писали, що 30 червня у російській Білгородській області внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника на автомобіль постраждала місцева мешканка. Також відомо, що одна машина повністю згоріла. За уточненою інформацією, інцидент стався у місті Грайворон.