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Понад 30 разів росіяни атакували Донеччину за добу: Філашкін показав наслідки ударів

05 липня 2024, 10:13

Понад 30 разів росіяни атакували Донеччину за добу: Філашкін показав наслідки ударів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Загалом за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Під ударом опинилися три райони, внаслідок чого є жертви, десятки пошкоджених будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, ситуація на Донеччині така:



Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина загинула у Красногорівці. У Кураховому поранено 3 людини, пошкоджено промзону. Численних обстрілів зазнала Селидівська ТГ: в Українську 4 людини поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 9 гаражів; у Вишневому пошкоджено 6 приватних будинків, у Петрівці — 6, у Селидовому — 1.



Краматорський район. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 автівки і інфраструктурний об'єкт. Також у громаді 1 людина загинула у Стінках. В Іллінівській громаді 1 людина поранена у Клебан-Бику, пошкоджено 8 об'єктів у Тарасівці.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, промислова будівля і нежитлова споруда. У Північному Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок; у Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Раніше ми писали, що в ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32 ударними БпЛА «Shahed-131/136» з районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

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Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

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