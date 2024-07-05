Более 30 раз россияне атаковали Донетчину за сутки: Филашкин показал последствия ударов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. Под ударом оказались три района, в результате есть жертвы, десятки поврежденных домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По предварительно информации, ситуация на Донетчине следующая:





Покровский район. В Марьинской громаде 1 человек погиб в Красногоровке. В Курахово ранены 3 человека, повреждена промзона. Многочисленным обстрелам подверглась Селидовская ТГ: в Украинске 4 человека ранены, повреждены 8 многоэтажек и 9 гаражей; в Вишневом повреждены 6 частных домов, в Петровке — 6, в Селидово — 1.





Краматорский район. В Константиновке ранен человек, повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки, 2 автомобиля и инфраструктурный объект. Также в громаде 1 человек погиб в Стенках. В Ильиновской громаде 1 человек ранен в Клебан-Быке, повреждены 8 объектов в Тарасовке.





Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 3 многоэтажки, промышленное здание и нежилое сооружение. В Северном Торецкой громады ранен человек, поврежден дом; в Торецке повреждено админздание. В Северске повреждено 6 домов.



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