Через чоловіка на дельтаплані в Києві оголосили повітряну тривогу — соцмережі

У Києві оголосили повітряну тривогу через чоловіка, який летів над містом на дельтаплані. Про це повідомили у телеграм-каналі «Київ Труха».
«Чоловік на дельтаплані літає над Києвом. ТЦК в ах*є від нових способів злиняти з країни», — йдеться у повідомленні.
Через дельтапланериста, який прийняли за «шахед», у Києві включили повітряну тривогу. Коли розібралися, що це не дрон, сирену вимкнули.
Користувачі мережі пожартували з приводу ситуації, що склалася, і почали викладати кумедні колажі, що пародують офіційні повідомлення.
Моніторингові телеграм-канали порадили дельтаплану приземлитися, доки по ньому не відпрацювала протиповітряна оборона.
«"Розвідувальному" дельтаплану на Київщині краще сісти, поки його не збили», — йдеться в повідомленні.
Повітряні Сили ЗСУ поки що ситуацію з дельтапланом над Києвом не підтверджували.
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