Через чоловіка на дельтаплані в Києві оголосили повітряну тривогу — соцмережі

Через дельтапланериста у Києві оголосили повітряну тривогу. Фото: ілюстративне

У Києві оголосили повітряну тривогу через чоловіка, який летів над містом на дельтаплані. Про це повідомили у телеграм-каналі «Київ Труха».

«Чоловік на дельтаплані літає над Києвом. ТЦК в ах*є від нових способів злиняти з країни», — йдеться у повідомленні.

Через дельтапланериста, який прийняли за «шахед», у Києві включили повітряну тривогу. Коли розібралися, що це не дрон, сирену вимкнули.

Користувачі мережі пожартували з приводу ситуації, що склалася, і почали викладати кумедні колажі, що пародують офіційні повідомлення.

Моніторингові телеграм-канали порадили дельтаплану приземлитися, доки по ньому не відпрацювала протиповітряна оборона.

«"Розвідувальному" дельтаплану на Київщині краще сісти, поки його не збили», — йдеться в повідомленні.

Повітряні Сили ЗСУ поки що ситуацію з дельтапланом над Києвом не підтверджували.