Росіяни обстріляли Покровськ з РСЗВ «Смерч»: троє загиблих та двоє поранених

РФ атакувала Покровськ Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок ранкової атаки на Покровськ троє людей загинули та троє зазнали поранень. Попередньо, правоохоронці з'ясували, що окупанти вдарили по місту з РСЗВ «Смерч». Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«У Покровську росіяни вбили трьох осіб, ще двох травмовали — поліція фіксує наслідки удару», — йдеться в повідомленні.



За інформацією обласної прокуратури, внаслідок влучання засобу ураження у територію приватного підприємства загинули троє громадян. Крім того, множинні різані рани та осколкові поранення дістали 24-річний чоловік та жінка 36 років.

У відомстві зазначили, що удар припав по приватному підприємству, також пошкоджені будівлю та цивільні авто.



На місці влучання працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, а також усі профільні служби.



Раніше ми писали, що троє людей загинули в Покровську Донецької області внаслідок ранкового обстрілу російських військ 8 липня.