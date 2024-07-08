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Росіяни обстріляли Покровськ з РСЗВ «Смерч»: троє загиблих та двоє поранених

08 липня 2024, 16:59

Росіяни обстріляли Покровськ з РСЗВ «Смерч»: троє загиблих та двоє поранених

РФ атакувала Покровськ Фото: Вадим Філашкін РФ атакувала Покровськ Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок ранкової атаки на Покровськ троє людей загинули та троє зазнали поранень. Попередньо, правоохоронці з'ясували, що окупанти вдарили по місту з РСЗВ «Смерч». Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«У Покровську росіяни вбили трьох осіб, ще двох травмовали — поліція фіксує наслідки удару», — йдеться в повідомленні.

За інформацією обласної прокуратури, внаслідок влучання засобу ураження у територію приватного підприємства загинули троє громадян. Крім того, множинні різані рани та осколкові поранення дістали 24-річний чоловік та жінка 36 років.

У відомстві зазначили, що удар припав по приватному підприємству, також пошкоджені будівлю та цивільні авто.

На місці влучання працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, а також усі профільні служби.

Раніше ми писали, що троє людей загинули в Покровську Донецької області внаслідок ранкового обстрілу російських військ 8 липня.

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