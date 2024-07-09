Український безпілотник вдарив по електропідстанції в Курській області РФ: там виникла пожежа

Пожежа на атакованій БПЛА електропідстанції у місті Суджа. Фото: особиста сторінка тво губернатора Курської області РФ Олексія Смирнова

9 липня український дрон атакував електропідстанцію маслоробного комбінату у місті Суджа Курської області РФ. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов.

За його словами, внаслідок удару там виникла пожежа.

«Ніхто із працівників підприємства не постраждав. На даний момент спалах ліквідує бригада пожежної частини», – заявив Смирнов.

Нагадаємо, що вдень 8 липня ЗСУ з HIMARS вдарили по білгородському МВС, внаслідок чого пробитий дах будівлі та пошкоджено понад 50 машин.