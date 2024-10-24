«Безпрецедентна зачистка»: поблизу Маріуполя окупанти масово перевіряють місцеве населення

Перевірки поблизу окупованого Маріуполя. Фото: особиста сторінка радника мера Маріуполя Петра Андрющенка

Російські окупанти через військову складову проводять безпрецедентну зачистку узбережжя Маріупольського району. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, після села Білосарайська Коса із понеділка загарбники проводять тотальну зачистку селища Ялта.



«Із забороною пересування, подворовими обходами, допитами та обшуками в кожному дворі. З середи розпочато перевірку села Урзуф в аналогічному порядку. Кількість задіяного особового складу Росгвардії та невідомих раніше підрозділів від 500 до 1000», – сказав Андрющенко.



Радник мера Маріуполя зазначив, що зачистка пов'язана з військовою складовою та «новим» життям військових баз уздовж Маріупольсько-Бердянської агломерації.



«Вже тиждень усі табори підготовки штурмовиків від Маріуполя до Бердянська заповнені новим поповненням контрактників. Загальний приріст до 5000 військових у стані підготовки. Активно задіяний полігон у селах Бабах-Тарама та Куликівське та полігон у районі селища Сартана, збудований північнокорейцями. Основна відмінність від попередніх – відсутність тактичних маркувань на вантажівках та автотехніці. Що вказує не на підготовку підрозділів для підтримки поточних наступальних операцій, а для нових, поки не визначених окупантом, ділянок фронту», – заявив він.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі мешканці скаржаться на низьку якість води з-під крана.