Ракетний удар по «Охматдиту»: ідентифіковано російських військових, причетних до обстрілу лікарні

Наслідки ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня. Фото: ДСНС України

OSINT-аналітикам вдалося встановити імена російських військових, причетних до ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Про це у своєму розслідуванні повідомив OSINT-проєкт Molfar.

В будівлю «Охматдиту» було кілька влучань. Новий корпус онкологічного відділення пошкоджений крилатою ракетою Х-101, яка перед ударом мала типову низхідну траєкторію і не мала видимих ​​пошкоджень, що нівелює тезу російської пропаганди про її попереднє ураження засобами ППО. Носіями саме таких ракет є бомбардувальники Ту-22М2, Ту-160 та Ту-95МС. Зокрема, Ту-95МС базуються на території російської авіабази «Енгельс-2» у Саратовській області.

Під час розслідування аналітики ідентифікували конкретні військові підрозділи та особовий склад, який брав участь у ракетному ударі по лікарні «Охматдит». Цю інформацію вони отримали «завдяки співпраці з конфіденційними джерелами в межах відповідних державних структур».

За атаками стоять такі військові підрозділи РФ:

44-та ракетна бригада Повітряно-космічних сил Росії – військова частина 83122;

22-га важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії – військова частина 06987, що базується на аеродромі «Енгельс»;

52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк Авіаційної дивізії Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії – військова частина 33310, що базується на аеродромі «Шайківка».

Нижче наведено імена, посади та звання російських військових, відповідальних за удар по «Охматдиту».

Нагадаємо, що 8 липня Росія завдала ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. За інформацією ДСНС України, в результаті атаки там загинули двоє людей, ще 32 – зазнали поранень, серед них 8 дітей.