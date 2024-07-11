В Донецьку російська ППО збила ракету над територією лікарні

Збита ракета в Донецьку. Фото: соцмережі

Угруповання «ДНР» заявило, що ввечері 10 липня виявило снаряд, що не розірвався, на території лікарні в Пролетарському районі окупованого Донецька. Стверджується, що снаряд HIMARS, який нібито не розірвався, знешкодили місцеві рятувальники.

При цьому, інформація про те, як саме на територію лікарні № 11 потрапив снаряд, різняться. ЗМІ, підконтрольні «ДНР», пишуть про те, що ракета впала і називають це інцидентом. Проросійські телеграм-пабліки заявили, що ракету збили. Вони вважають, що це боєприпас РСЗВ M142 HIMARS.

Про жертви не повідомлялося.



Також місцевий проросійський телеграм-канал повідомив, що після роботи ППО сталося спалах осторонь Моспіно.



Зазначимо, що Пролетарський район Донецька є тиловим. На його території розташовуються військові бази та склади російських військ. Крім того, за Пролетарським районом є кілька тренувальних військових полігонів, які російські сили використовували ще з часів АТО/ООС.



У районі Моспиного є аеродром, на якому, як повідомлялося, російські війська обладнали позиції ППО.