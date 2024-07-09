ЗСУ з HIMARS вдарили по бєлгородському МВС: пробито дах будівлі та пошкоджено понад 50 машин

Уламок ракети, якою ЗСУ атакували бєлгородське МВС. Фото: соцмережі

Вдень 8 липня ЗСУ вдарили з HIMARS по Бєлгороду. Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA.

Ракету нібито збила російська система ППО, але в головному корпусі Управління МВС у Бєлгородській області уламками пробило дах у двох місцях.

Було пошкоджено чотири службові машини. Окрім цього, уламками побило ще 49 автомобілів, з них шість – особисті машини поліцейських. Також у двох приватних будинках вибило шибки та пробило покрівлю. Уламки впали у центрі міста.

Нагадаємо, що вночі 9 липня безпілотники масовано атакували Бєлгородську, Ростовську, Волгоградську та Воронезьку області РФ.