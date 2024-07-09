ЗСУ з HIMARS вдарили по бєлгородському МВС: пробито дах будівлі та пошкоджено понад 50 машин

Вдень 8 липня ЗСУ вдарили з HIMARS по Бєлгороду. Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA.
Ракету нібито збила російська система ППО, але в головному корпусі Управління МВС у Бєлгородській області уламками пробило дах у двох місцях.
Було пошкоджено чотири службові машини. Окрім цього, уламками побило ще 49 автомобілів, з них шість – особисті машини поліцейських. Також у двох приватних будинках вибило шибки та пробило покрівлю. Уламки впали у центрі міста.
Нагадаємо, що вночі 9 липня безпілотники масовано атакували Бєлгородську, Ростовську, Волгоградську та Воронезьку області РФ.
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