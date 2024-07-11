Обстріл РФ у Донецькій області: загинуло двоє людей, пошкоджено будинки

Загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, пошкодивши приватні будинки та багатоповерхівки, двоє мешканців області загинуло. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
З лінії фронту евакуйовано 146 людей, у тому числі 28 дітей.
Оперативна ситуація в області станом на ранок 11 липня:
Результат обстрілу росіянами на Донеччині. Фото:
Результат обстрілу росіянами на Донеччині. Фото:
Нагадаємо, у середу, 10 липня, російська армія атакувала Торецьк та Новоекономічне Донецької області.
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