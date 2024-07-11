Обстріл РФ у Донецькій області: загинуло двоє людей, пошкоджено будинки

Результат обстрілу росіянами на Донеччині. Фото:

Загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, пошкодивши приватні будинки та багатоповерхівки, двоє мешканців області загинуло. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



З лінії фронту евакуйовано 146 людей, у тому числі 28 дітей.

Оперативна ситуація в області станом на ранок 11 липня:

Покровський район . У Кураховому та Гострому від обстрілів здійнялися пожежі у приватних будинках; у Берестках пошкоджено садові будинки. У Новоекономічному Гродівської громади одна людина загинула й одна поранена.

. У Кураховому та Гострому від обстрілів здійнялися пожежі у приватних будинках; у Берестках пошкоджено садові будинки. У Новоекономічному Гродівської громади одна людина загинула й одна поранена. Краматорський район . У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Миколаївці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки.

. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Миколаївці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. Бахмутський район. У Торецьку одна людина загинула, пошкоджено 2 будинки та адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки й господарча будівля.

Результат обстрілу росіянами на Донеччині. Фото:

Результат обстрілу росіянами на Донеччині. Фото:

Нагадаємо, у середу, 10 липня, російська армія атакувала Торецьк та Новоекономічне Донецької області.