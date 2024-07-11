Українські військові знищили російський «Солнцепьок» на Донеччині

ЗСУ знищили Сонцепек. Фото: соцмережі

На Покровському напрямі українські військовослужбовці виявили важку вогнеметну систему «Солнцепьок» російських окупантів. Зокрема, за допомогою FPV-дронів вони знищили її. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



Відомо, що ліквідувала систему залпового вогню росіян мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.



«На Покровському напрямку пілоти FPV-дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вистежили і влучним скиданням з БПЛА знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепьок», — йдеться у повідомленні.



Довідка



Тяжка вогнеметна система «Солнцепьок» — радянська та російська система озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель та споруд об'ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.



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