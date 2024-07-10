Росія майже у вісім разів збільшила виробництво крилатих ракет Х-101: одна з них вдарила по лікарні «Охматдит»

Росія у вісім разів збільшила виробництво крилатих ракет Х-101. Фото: Defense News

Росія виготовляє зараз майже у вісім разів більше крилатих ракет Х-101, ніж до повномасштабної війни в Україні. Про це пише британська газета Financial Times.

За словами журналістів, які поспілкувалися з експертами та українськими чиновниками, ці ракети містять західні комплектуючі. Це свідчить, що Москва успішно ухиляється від західних санкцій.

У 2021 році, за рік до того, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення, Росія виготовила лише 56 ракет Х-101. Минулого року Росія виготовила вже 420 таких ракет, йдеться у звіті Королівського інституту об'єднаних служб – Лондонського аналітичного центру з питань оборони та безпеки за минулий місяць.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що «Росія здатна виробляти велику кількість ракет, але якість багатьох із них дуже погана». Він зазначив, що попри те, що точність важлива, вона не є обов'язковою для російських військових. Незалежно від того, чи влучає Москва в ціль чи ні, ціль завжди принаймні частково досягається: «наводити терор».

Довідка: Х-101 — російська стратегічна крилата ракета класу «повітря – земля» з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Вона вперше була використана у бойових умовах у 2015 році під час російської інтервенції до Сирії. Нині вона широко використовується під час війни в Україні.

Носіями ракет Х-101 є стратегічний бомбардувальник Ту-95.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для завдання ударів по військових об'єктах на території Росії.