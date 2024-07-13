На низці напрямків на Донеччині тривають бої — де намагаються просунутися окупанти

Війська РФ просунулися біля Воздвиженки на Покровському напрямку на Донеччині, повідомляє DeepState.

На карті аналітичного проєкту видно, що російські сили продовжують поступово наближатися до траси «Костянтинівка-Покровськ».

На цьому напрямку росіяни просунулися в Новоселівці Першої.

На Сіверському напрямі війська РФ просунулися у Роздолівці.

На Торецькому напрямі війська РФ мали прогрес у районі Юр'ївки.

Сили Оборони України вибили супротивника із Сотницького Козачка — села у Харківській області на кордоні з Росією.



Як повідомив Генштаб ЗСУ, за п'ятницю окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 64 авіаудари з використанням 94 УАБів. Крім цього, здійснили майже 5 тисяч обстрілів, у тому числі 143 із реактивних систем залпового вогню.