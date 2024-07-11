У ЗСУ спростували захоплення військами РФ значної частини Урожайного на Донеччині. Що відомо про ситуацію

Селище Урожайне у Донецькій області. Фото: карта DeepState

Інформація про те, що значна частина селища Урожайне на Донеччині під контролем російських військ, не відповідає дійсності. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Наразі загарбники намагаються закріпитися на околицях Урожайного.

«Українські захисники продовжують протидіяти спробам ворога просунутися углиб нашої території, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами операційних завдань щодо наступу. Тривають бої», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували інформацію Міноборони РФ про окупацію села Яснобродівка в Донецькій області.