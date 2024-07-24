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Майже по всій Україні скасували відключення світла у денні години

24 липня 2024, 13:50

Майже по всій Україні скасували відключення світла у денні години

Практично на всій території України скасовано відключення світла в денний час. Практично на всій території України скасовано відключення світла в денний час.

У середу у денні години відключення електроенергії скасовано майже по всій країні. Про це повідомило «Укренерго» 24 липня.

Так, з 9:30 до 16:00 скасоване відключення у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій та Хмельницькій областях.

З 8:20 до 18:00 відключення скасовано у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

«Водночас на ранок через бойові дії та з технічних причин повністю та частково знеструмлено 512 населених пунктів. Через бойові дії знеструмлено у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлювалися споживачі у Кіровоградській, Сумській та Чернігівській області», — заявили в «Укренерго».

Сьогодні Україна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 26 528 МВт-година, з максимальною потужністю 1321 МВт.

Експорт не проводиться і не передбачається.

Раніше повідомлялося, що у населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією та Білоруссю не вимикатимуть світло. Обмеження також не вводитимуть поблизу лінії фронту. На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів України.

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