Росіяни захопили село Веселе у Покровському районі Донецької області — DeepState

Окупаційні війська Росії захопили населений пункт Веселе у Покровському районі Донецької області. Про це у ніч проти 2 серпня повідомив військово-аналітичний ресурс DeepState.
Також повідомляється про просування російської армії біля населених пунктів Лисичне, Іванівка, Сергіївка та Желанне.
Аналітики заявили, що ситуація «критична і продовжує погіршуватися»: загарбники тиснуть і продовжують досягати тактичних успіхів.
«За останні дні істотно збільшилася кількість КАБів, які росіяни скидають на позиції Сил оборони», — йдеться у повідомленні.
Супротивник традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки другої лінії оборони українських військ.
Офіційного підтвердження інформації аналітиків наразі немає.
Раніше повідомлялося, що російські військові окупували Тимофіївку на Донеччині.
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