Росіяни захопили село Веселе у Покровському районі Донецької області — DeepState

Російські війська окупували село Веселе на Донеччині. Карта DeepState

Окупаційні війська Росії захопили населений пункт Веселе у Покровському районі Донецької області. Про це у ніч проти 2 серпня повідомив військово-аналітичний ресурс DeepState.

Також повідомляється про просування російської армії біля населених пунктів Лисичне, Іванівка, Сергіївка та Желанне.

Аналітики заявили, що ситуація «критична і продовжує погіршуватися»: загарбники тиснуть і продовжують досягати тактичних успіхів.

«За останні дні істотно збільшилася кількість КАБів, які росіяни скидають на позиції Сил оборони», — йдеться у повідомленні.

Супротивник традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки другої лінії оборони українських військ.

Офіційного підтвердження інформації аналітиків наразі немає.

Раніше повідомлялося, що російські військові окупували Тимофіївку на Донеччині.