Російські окупанти 448 разів за добу вдарили по Запорізькій області

Результат обстрілу Запорізької області окупантами. Фото: Федоров / Telegram

Протягом доби окупанти РФ 448 разів вдарили по Запорізькій області, під вогнем було 17 населених пунктів. Про це повідомив офіційний Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.



Загарбники завдали п'яти авіаційних ударів по Лобковому, П'ятихаткам та Малинівці. Також п'ять обстрілів з РСЗВ зазнали Новоандріївка та Роботине.



«244 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Гуляйпільське», - зазначив Федоров.



До того ж росіяни завдали 194 артобстріли, після чого надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні мешканці не постраждали.



Раніше стало відомо, що в окупованому Криму вночі пролунали вибухи.