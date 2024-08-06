Сили оборони проводять операцію в Курській області РФ, тривають бої

На кордоні Сумщини триває бій. Фото: росЗМІ

У Курській області з самого ранку 6 серпня працює протиповітряна оборона, чути вибухи та стрілянину. Зазначається, що Сили оборони проводять операцію в регіоні, але місцева влада Курської області запевняє, що прориву ЗСУ немає. Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов у Telegram-каналі.



«Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці Прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних Сил РФ не допустили прорив кордону», — написав він.



При цьому низка Z-каналів зазначають, що українським військовим вдалося перейти кордон і просунутися до Гончарівки та Курилівки, там точаться бої.



Російські джерела опублікували кадри, на яких видно всюдиходи «Хамві» українських сил із тактичними знаками у вигляді трикутника. Стверджується, що зйомка велася на кордоні з Курською областю. Також росіяни пишуть про використання українцями бронетехніки, зокрема, танків.



Міністерство оборони РФ нічого не коментує.