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Сили оборони проводять операцію в Курській області РФ, тривають бої

06 серпня 2024, 12:45

Сили оборони проводять операцію в Курській області РФ, тривають бої

На кордоні Сумщини триває бій. Фото: росЗМІ На кордоні Сумщини триває бій. Фото: росЗМІ

У Курській області з самого ранку 6 серпня працює протиповітряна оборона, чути вибухи та стрілянину. Зазначається, що Сили оборони проводять операцію в регіоні, але місцева влада Курської області запевняє, що прориву ЗСУ немає. Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов у Telegram-каналі.

«Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці Прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних Сил РФ не допустили прорив кордону», — написав він.

При цьому низка Z-каналів зазначають, що українським військовим вдалося перейти кордон і просунутися до Гончарівки та Курилівки, там точаться бої.

Російські джерела опублікували кадри, на яких видно всюдиходи «Хамві» українських сил із тактичними знаками у вигляді трикутника. Стверджується, що зйомка велася на кордоні з Курською областю. Також росіяни пишуть про використання українцями бронетехніки, зокрема, танків. 

Міністерство оборони РФ нічого не коментує.

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