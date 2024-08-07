Військовополонений із батальйону «Азов» помер у російському СІЗО через травму грудної клітини

Український військовополонений Олександр Іщенко помер у російському СІЗО через травму грудної клітки. Фото: Медіазону

Причиною смерті військовополоненого з батальйону «Азов», який помер у СІЗО Ростов-на-Дону в Росії, стала травма грудної клітини. Про це повідомило командування «Азова», пише видання Meduza.

Заступник командира батальйону Святослав Паламар опублікував висновок українського судмедексперта, який розкривав тіло.

У документі йдеться, що причиною смерті 55-річного Олександра Іщенка, який був водієм, стали шок, множинні переломи ребер, закрита тупа травма грудної клітини.

Цю травму, згідно з висновком, Іщенко отримав у результаті «контакту з тупим предметом» невизначеного призначення.

Час, місце та обставини, при яких загиблий отримав травми, невідомі, зазначив експерт. Датою смерті вказано 22 липня 2024 року.

Паламар звинуватив Росію в «ще одному цинічному порушенні Женевської конвенції про поводження з військовополоненими».

Раніше повідомлялося, що 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко, який був водієм у батальйоні «Азов», помер у СІЗО в російському Ростові-на-Дону.