Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗСУ знищили російську РЛС «Зоопарк-1» в окупованій Макіївці: це послабить загарбників

07 серпня 2024, 22:27

ЗСУ знищили російську РЛС «Зоопарк-1» в окупованій Макіївці: це послабить загарбників

Знищення російської РЛС «Зоопарк-1» в окупованій Макіївці. Фото: кадр із відео Знищення російської РЛС «Зоопарк-1» в окупованій Макіївці. Фото: кадр із відео

14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів знищив російську радіолокаційну станцію «Зоопарк-1». Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ.

Завдяки ефективній роботі операторів 14-го полку цю мобільну РЛС більше не зможуть використовувати окупанти для коригування вогню. Знищення комплексу значно послаблює здатність росіян вести контрбатарейну боротьбу та захищає українські підрозділи від артилерійських обстрілів.

За даними OSINT-аналітика Necro Mancer, ЗСУ знищили РЛС «Зоопарк-1» в окупованому місті Макіївка під Донецьком.

Нагадаємо, що вперше в історії український FPV-дрон уразив російський ударний вертоліт Мі-28 у Курській області РФ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Макіївка
Організації
ЗСУ
Інше
Війна Зоопарк-1

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:05
Головне за день: Бої у Курській області. Ситуація у Мирнограді та Покровську
16:59
Постраждав чоловік внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета у захопленому Донецьку
11:56
Траса Покровськ – Костянтинівка знаходиться під контролем ЗСУ — Нацгвардія
10:58
На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації
09:58
Дванадцять людей поранені через російські обстріли на Донеччині за добу
08:11
Армія РФ просунулась біля Микільського на Донеччині — DeepState
23:26
Головне за день: Російські ДРГ на околицях Торецька. ЗСУ у Курській області
22:00
«Треба тільки йти на цвинтар і стрибати в могилу»: у Маріуполі окупанти залишають людей без житла
17:18
В окупованому Донецьку стало важко користуватися YouTube через дії Росії. Що відомо
23:00
Головне за день: Сили оборони відходять на Донеччині. У Святогірську на 80% знищено ліс
20:05
«ДНР»: У Горлівці на зупинці під обстрілом загинула жінка
17:30
Мати російського військовослужбовця стверджує, що її сина насильно утримують у комендатурі у «ЛНР»
17:11
На окупованій Луганщині загарбники не можуть загасити пожежі — Власенко
14:26
Засуджений за вбивство 18-річної дівчини у Луганську повернувся на фронт
13:59
У захопленому Донецьку через скидання боєприпасу з дрону постраждала жінка
13:36
У «ЛНР» немає будь-якого залізничного сполучення з Росією — Лисогор
13:14
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:58
В окупованому Мелітополі загарбники влаштовують рейди по будинках для пошуку «безгоспного майна» — ЦНС
08:17
В окупованій Макіївці підпільники влаштували диверсію
07:38
Сили оборони відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 на Донеччині — DeepState
усі новини
23:05
Головне за день: Бої у Курській області. Ситуація у Мирнограді та Покровську
23:02
«Всі пішли на фронт»: у росіян не залишилося артилерії та танків для захисту Курської області – ЗМІ
22:27
ЗСУ знищили російську РЛС «Зоопарк-1» в окупованій Макіївці: це послабить загарбників
22:02
У Курській області загинув російський воєнкор-пропагандист Євген Піддубний: його ліквідували дроном
21:25
ЗСУ увійшли до двох районних центрів Курської області РФ – Z-блогер
20:21
Українська армія взяла в полон десятки російських військових у Курській області: бійці ЗСУ показали фото
18:57
На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію із 23 населених пунктів. Скільки людей має виїхати
17:55
У Покровську тимчасово закрили ринок та торговельний центр. Що відомо
17:41
Удар по підприємству Мирнограда 6 серпня: лікарям довелося ампутувати кінцівки постраждалим
17:14
Податкова із Мирнограду переїхала в Добропілля. Що потрібно знати мешканцям
16:59
Постраждав чоловік внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета у захопленому Донецьку
16:57
Військовополонений із батальйону «Азов» помер у російському СІЗО через травму грудної клітини
16:32
ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області РФ – Z-блогер
15:59
З 28 населених пунктів Донеччини евакуюють дітей: скільки вже виїхали
15:50
Путін назвав атаку ЗСУ у Курській області «масштабною провокацією» і наказав вжити «негайних заходів»
15:41
У РФ адміністратора телеграм-каналу засудили до 6,5 років колонії у справі про воєнні «фейки»
13:22
Перший випадок в історії: FPV-дрон вразив російський вертоліт Мі-28 у Курській області РФ
12:58
ЗСУ вклинилися на територію Курської області РФ на 10 кілометрів — Z-канали
12:16
РФ вранці вдарила по Антонівці та Михайлівці Донеччини: загинули четверо людей, є постраждалий
11:59
У Мирнограді ситуація погіршується, але здійснили ремонт дороги: в адміністрації пояснили
усі новини
ВІДЕО
Знищення російської РЛС «Зоопарк-1» в окупованій Макіївці. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську РЛС «Зоопарк-1» в окупованій Макіївці: це послабить загарбників
07 серпня, 22:27
Глава Кремля Володимир Путін наказав вжити «негайних заходів» щодо вирішення ситуації в Курській області РФ. Фото: ТАСС Путін назвав атаку ЗСУ у Курській області «масштабною провокацією» і наказав вжити «негайних заходів»
07 серпня, 15:50
У Курській області FPV-дрону вразив російський Мі-28. Фото: скріншот (відео Сергія Стерненка) Перший випадок в історії: FPV-дрон вразив російський вертоліт Мі-28 у Курській області РФ
07 серпня, 13:22
Дорога в Мирнограді після ремонту. Кадр із відео У Мирнограді ситуація погіршується, але здійснили ремонт дороги: в адміністрації пояснили
07 серпня, 11:59
З окупації повернули 24-річну дівчину із інвалідністю. Фото: скриншот (Мінреінтеграції) На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації
07 серпня, 10:58
Пошкоджений Су-34 у Ростовській області. Фото: соцмережі Удар по аеродрому РФ «Морозовськ»: з'явилося відео знищеного Су-34
07 серпня, 09:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір