ЗСУ знищили російську РЛС «Зоопарк-1» в окупованій Макіївці: це послабить загарбників

Знищення російської РЛС «Зоопарк-1» в окупованій Макіївці. Фото: кадр із відео

14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів знищив російську радіолокаційну станцію «Зоопарк-1». Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ.

Завдяки ефективній роботі операторів 14-го полку цю мобільну РЛС більше не зможуть використовувати окупанти для коригування вогню. Знищення комплексу значно послаблює здатність росіян вести контрбатарейну боротьбу та захищає українські підрозділи від артилерійських обстрілів.

За даними OSINT-аналітика Necro Mancer, ЗСУ знищили РЛС «Зоопарк-1» в окупованому місті Макіївка під Донецьком.

Нагадаємо, що вперше в історії український FPV-дрон уразив російський ударний вертоліт Мі-28 у Курській області РФ.