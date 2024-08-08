В Мирнограде легковое авто влетело в дерево, водитель погиб

В Мирнограде Донецкой области 7 августа произошло дорожно-транспортное происшествие. Спасателям пришлось деблокировать тело погибшего мужчины из автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



По предварительным данным, водитель легкового автомобиля влетел в дерево.



«На место происшествия оперативно прибыли спасатели 52 государственной пожарно-спасательной части, которые деблокировали погибшего водителя 1974 года рождения с искореженного легкового автомобиля Mazda 323», — говорится в сообщении.





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