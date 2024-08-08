Начальник Костянтинівської МВА розповів про наслідки повторного обстрілу міста

Наслідки обстрілу в Костянтинівці. Фото: соцмережі

Як раніше повідомлялося, сьогодні, близько 12:00, російські війська вдруге за день обстріляли місто Костянтинівку Донецької області. Як розповів виданню «Суспільне Донбас» начальник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Горбунов, удар, швидше за все, було завдано авіаційною ракетою «Гром-1». Боєприпас розірвався на відкритій місцевості поблизу житлової забудови.

«Було одне влучання, біля автостоянки — там відкрита місцевість. Багато пошкоджених вікон у розташованих поруч багатоповерхівках, [пошкоджено] десять фасадів, будівлю СТО, приміщення АЗС, автомобільні стоянки, 12 легкових автомобілів, чотири мікроавтобуси та службовий автомобіль поліції», — сказав Горбунов.

Він також зазначив, що загиблих через повторний російський удар немає. Інформації про поранених до лікарень міста поки що не надходило.

Раніше повідомлялося, що вранці 8 серпня, близько 9:00, російська окупаційна армія обстріляла Костянтинівку. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків.