Начальник Константиновской ГВА рассказал о последствиях повторного обстрела города

Как ранее сообщалось, сегодня, около 12:00, российские войска второй раз за день обстреляли город Константиновку Донецкой области. Как рассказал изданию «Суспільне Донбас» начальник городской военной администрации (ГВА) Сергей Горбунов, удар, скорее всего, был нанесен авиационной ракетой «Гром-1». Боеприпас разорвался на открытой местности вблизи жилой застройки.

«Было одно попадание, у автостоянки — там открытая местность. Много поврежденных окон в расположенных рядом многоэтажках, [повреждены] десять фасадов, здание СТО, помещения АЗС, автомобильные стоянки, 12 легковых автомобилей, четыре микроавтобуса и служебный автомобиль полиции», — сказал Горбунов.

Он также отметил, что погибших из-за повторного российского удара нет. Информации о раненых в больницы города пока не поступала.

Ранее сообщалось, что утром 8 августа, около 9:00, российская оккупационная армия обстреляла Константиновку. В результате обстрела погибли двое мужчин.