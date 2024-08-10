Фронт у Донецькій області: військові аналітики та Генштаб розповіли про гарячі напрямки

Війська РФ продовжують поступ у Донецькій області, повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



Зазначається, що російські сили просунулися в районі Пантелеймонівки Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку військові РФ просунулися біля Гродівки та Сергіївки.

Крім того, війська РФ захопили частину території у Красногорівці на Курахівському напрямку.

Минулої доби зафіксовано 90 бойових зіткнень, у тому числі 28 ворожих атак Сили оборони відобразили на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Бажаного.



На Торецькому напрямку, за даними Генштабу, росіяни атакували 14 разів неподалік Білої Гори, Діліївки, Торецька та Нью-Йорка.



На Курахівському напрямі Сили оборони відбивали п'ять атак противника у Парасковіївки, Олександрівки та Костянтинівки.