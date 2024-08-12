Заступника міністра енергетики викрили на хабарі в $500 тисяч — СБУ

Заступника міністра енергетики України затримано під час отримання хабара у пів мільйона доларів. Фото: НАБУ

СБУ та НАБУ затримали заступника міністра енергетики на хабарі у півмільйона доларів. Правоохоронці не називають його ім'я. За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Хейла.

За цей хабар чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничодобувне обладнання із шахт прифронтового району Донецької області.

Його разом із трьома спільниками затримали у момент отримання третього траншу хабара.

Сьогодні ж Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження про звільнення Олександра Валерійовича Хейла з посади заступника Міністра енергетики.