Авіаудар по Гродівці: «Білі янголи» надали потерпілим допомогу та доправили до лікарні

Поліцейський екіпаж допоміг постраждалим у Гродівці. Фото: кадр з відео

Внаслідок авіаційного удару по Гродівці двоє людей отримали поранення, одна жінка загинула. Поліцейський екіпаж «Білий янгол» надав постраждалим першу медичну допомогу та доправив до лікарні. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві зазначили, що уламкові поранення отримав 59-річний місцевий житель, його 57-річна дружина загинула на місці.



Крім того, поранення голови дістала 79-річна пенсіонерка. Правоохоронці доставили їх до медичного закладу.



Також у поліції розповіли, що до них по допомогу звернувся 74-річний чоловік, поліція доставила його на безпечну територію. З собою чоловік забрав свого домашнього улюбленця.



Раніше ми писали, що координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану через ситуацію з безпекою ухвалив рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донецької області.