ЗСУ контролюють 74 населені пункти Курської області РФ: за добу просунулися до трьох кілометрів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: особиста сторінка Сирського у Телеграм

Під контролем України перебувають 74 населені пункти Курської області РФ. Про це у доповіді президенту України Володимиру Зеленському повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, ЗСУ продовжують проведення операції на території Курської області.

«За сьогоднішню добу наші війська просунулися на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. Взято контроль над 40 квадратними кілометрами території. На сьогодні 74 населені пункти перебувають під нашим контролем», – розповів Сирський.

Зеленський зазначив, що там проводяться перевірки та стабілізаційні заходи.

«Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій», - сказав він.

Нагадаємо, що 12 серпня у ЗСУ вперше офіційно визнали, що це вони зайшли до Курської області РФ.