У Петровському районі окупованого Донецька повністю згорів ТЦ «Галактика»: повідомляють про обстріл

В окупованому Донецьку повністю згорів торгівельний центр «Галактика» у Петровському районі. Фото: соцмережі

В окупованому Донецьку повністю згорів торговельний центр «Галактика» у прифронтовому Петровському районі міста. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що пожежа розпочалася внаслідок обстрілу вдень 16 серпня.



За інформацією «Новин Донбасу», цей ТЦ працював. Місцеві жителі говорили нам, що це був єдиний «нормальний магазин» у районі.



Зазначимо, що російські військові неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ із житлового мікрорайону, в якому знаходиться ТЦ «Галактика». «Новини Донбасу» писали про це тут.



Оперативні служби підконтрольної РФ угруповання «ДНР» заявили, що щонайменше дві людини загинули сьогодні через обстріл «Галактики».



Оновлено: Число постраждалих внаслідок обстрілу району ТЦ «Галактика» у Донецьку збільшилось до 11 осіб. Про це заявили в «МОЗ ДНР».



За словами місцевих жителів, удару було завдано з артилерії.

❗️В Донецьку горить торговий центр «Галактика» у Петровському районі.



Повідомляють, що пожежа внаслідок обстрілу.



Зазначимо, що військові РФ неодноразово стріляли по позиціях ЗСУ з мікрорайону, в якому розташована «Галактика». Ми писали про це тут:https://t.co/LakCGCnajC pic.twitter.com/GU5pllDvZB — Новини Донбасу (@novostidnua) August 16, 2024

Ще кадри палаючого ТЦ «Галактика» в Петровському районі окупованого Донецькаhttps://t.co/GjTZum0QzL pic.twitter.com/6R9r8CgU2s — Новини Донбасу (@novostidnua) August 16, 2024

До окупації міста у 2014 році в цьому приміщенні знаходився торговий центр «Амстор». Потім ТЦ захопили і перейменували на «Галактику».