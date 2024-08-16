У Петровському районі окупованого Донецька повністю згорів ТЦ «Галактика»: повідомляють про обстріл

В окупованому Донецьку повністю згорів торговельний центр «Галактика» у прифронтовому Петровському районі міста. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що пожежа розпочалася внаслідок обстрілу вдень 16 серпня.
За інформацією «Новин Донбасу», цей ТЦ працював. Місцеві жителі говорили нам, що це був єдиний «нормальний магазин» у районі.
Зазначимо, що російські військові неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ із житлового мікрорайону, в якому знаходиться ТЦ «Галактика». «Новини Донбасу» писали про це тут.
Оперативні служби підконтрольної РФ угруповання «ДНР» заявили, що щонайменше дві людини загинули сьогодні через обстріл «Галактики».
Оновлено: Число постраждалих внаслідок обстрілу району ТЦ «Галактика» у Донецьку збільшилось до 11 осіб. Про це заявили в «МОЗ ДНР».
За словами місцевих жителів, удару було завдано з артилерії.
❗️В Донецьку горить торговий центр «Галактика» у Петровському районі.— Новини Донбасу (@novostidnua) August 16, 2024
Повідомляють, що пожежа внаслідок обстрілу.
Зазначимо, що військові РФ неодноразово стріляли по позиціях ЗСУ з мікрорайону, в якому розташована «Галактика». Ми писали про це тут:https://t.co/LakCGCnajC pic.twitter.com/GU5pllDvZB
Ще кадри палаючого ТЦ «Галактика» в Петровському районі окупованого Донецькаhttps://t.co/GjTZum0QzL pic.twitter.com/6R9r8CgU2s— Новини Донбасу (@novostidnua) August 16, 2024
До окупації міста у 2014 році в цьому приміщенні знаходився торговий центр «Амстор». Потім ТЦ захопили і перейменували на «Галактику».
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