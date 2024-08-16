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Біля річки Сейм у Курській області точаться бої — підірваний міст

16 серпня 2024, 20:11

Біля річки Сейм у Курській області точаться бої — підірваний міст

Біля річки Сейм у Курській області точаться бої — підірваний міст

ЗСУ підірвали міст через річку Сейм у Курській області, заявляють російські провоєнні медіа. Російські Z-блогери пишуть, що через обвал мосту відрізано частину Глушківського району — понад 28 населених пунктів. Тепер евакуювати мешканців цих сіл можна лише водою.

Стверджується, що також завдають ударів по мосту у селі Званне Глушківського району.

Зайнятий українськими силами плацдарм знаходиться на схід від Глушкова, і річка Сейм йде в цій частині Курської області на захід до російсько-українського кордону — через Глушково та Зване, мости, ймовірно, використовуються російськими військами, розташованими між річкою та кордоном.

Збройні сили України просунулися вперед на 1-3 км на різних напрямках у Курській області з початку поточної доби.

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