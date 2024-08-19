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«Незважаючи на війну»: в Донецькій області виводять нові сорти пшениці та збирають урожай

19 серпня 2024, 14:23

«Незважаючи на війну»: в Донецькій області виводять нові сорти пшениці та збирають урожай

На Донеччині продовжує розвиватися сільське господарство, попри масштабні бойові дії та російські обстріли. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».

Наразі в полях області колоситься пшениця сорту донецької селекції під назвою «Перемога».

За словами старшої наукової співробітниці Донецької державної сільськогосподарської дослідницької станції Таїсії Василенко, до того, як сорт «Перемога» потрапив до реєстрів державних сортів, схрещування відбувалося 18 років.

«18 років ми за ним спостерігали. Ми відібрали материнську лінію, відібрали батьківську форму, схрестили й дуже цікаво, що з цього вийде. Вибираємо нетипові рослини цього сорту. Ми їх просто прибираємо з поля, щоб цей сорт далі розмножувався в чистоті. Все, що не підходить для цього сорту, ми прибираємо із цих ділянок», – розповіла вона.

Директор Донецької державної сільськогосподарської дослідницької станції Олександр Вінюков заявив, що найкраще, що є сьогодні на Донеччині – сорти їхньої станції.

«Коли в'їжджаєш на територію Донецької області й ліворуч, й праворуч бачиш гарну пшеницю. 105%, що це сорти донецької селекції. І це те, що є на Донеччині. І це те, чим вона має пишатися», – переконаний Вінюков.

Наразі станція має 500 га землі для роботи. Обсяги виробництва перевершили рівень, що був до 2014 року. Тоді Донецька сільськогосподарська дослідницька станція знаходилася у селищі Піски під Донецьком. Через початок військових дій у 2014 році аграрії вимушено евакуювалися.

Як зазначила Василенко, у 2014 році їм не було страшно.

«У Пісках ми це все рятували та рвали по снопиках, щоб зберегти сорт, гібридну комбінацію», - сказала вона.

Вінюков додав, що як тільки почалися масштабні бойові дії в Пісках, вони почали евакуюватися, збирати врожай, який тоді ще був на полі, і евакуювали все в селище Розлив на базі їхнього дослідницького господарства.

«Дали нам невеликий шматочок землі й ми змогли відновити свою діяльність», – наголосив директор ДДСДС.

Нині науковці працюють у Курахівській громаді. Живуть буквально на валізах, бо війна підбирається дедалі ближче. І будь-якої миті може виникнути необхідність евакуюватися. Особливо важливо для них – забрати зразки пшениці.

Вінюков розповів, що все необхідне вони максимально евакуюватимуть ближче до кордону з Дніпропетровською областю, щоб у разі чого швидше евакуюватися.

«Тому ми живемо в такому ритмі очікування, фактично живемо та працюємо одним днем», – заявив він.

У 2024 році, попри активні бойові дії, площа посіву на Донеччині склала 309 тисяч га. Половина – це зернові культури. Аграрії вже майже завершили процес збирання раннього врожаю. Перемололи вже понад 250 тисяч тонн зерна. Погода у 2024 році була несприятливою для вирощування пшениці.

Як стверджує Василенко, за 23 роки такого поганого урожаю вона ще не бачила.

«Дуже поганий урожай. Були погані урожаї, вимерзала пшениця. Але цього року сильно. Зима, звісно, була тепла, несприятлива», – зазначила старша наукова співробітниця ДДСДС.

Через пожежі в агрокомплексах знищено 800 гектарів посівів пшениці. Проте аграрії продовжують працювати та вирощувати цінне українське зерно.

За словами директора Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОВА Артема Чагана, життя триває, а аграрії продовжують працювати.

«Незважаючи ні на що, ризикують своїм життям, своїми врожаями. І ми вдячні їм за щоденну боротьбу з наслідками війни. Наразі спільно з Мінагрополітики ми відпрацьовуємо порядок надання державної підтримки аграріям, які провадять свою діяльність на лінії зіткнення, тобто у 25-кілометровій зоні. Той, хто там працює, отримає державну підтримку – до п'яти тисяч гривень на один гектар», – запевняє Чаган.

Вінюков зазначив, що Донецька область – найкращий регіон для вирощування зернових культур.

«Це найкраща територія України, найкращий наш край, найкращий регіон, у якому фактично зібрані всі можливі природні, і всі можливі зональні характеристики, умови як для життя людей, так і для господарювання», – резюмував він.

Нагадаємо, що навесні в Донецькій області аграрії планували засіяти 337 тисяч гектарів.

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