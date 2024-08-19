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Колишній американський військовий служить у російській армії після звинувачень у зберіганні дитячої порнографії

19 серпня 2024, 23:14

Колишній американський військовий служить у російській армії після звинувачень у зберіганні дитячої порнографії

Колишній американський військовий служить у російській армії після звинувачень у зберіганні дитячої порнографії

Російське Міноборони випустило пропагандистський репортаж-інтерв'ю з «колишнім» американцем, який воює у лавах окупантів. Тепер чоловік має російське громадянство. Його звуть Вілмер Пуелло-Мота. Під позивним «Бостон» він служить у мотострілецькій дивізії угруповання військ «Центр».

Пуельо-Мота служив у ВПС США і був направлений до Афганістану у 2015 році, коли йому було 19 років. Пізніше він служив у 104-му винищувальному авіаполку Національної гвардії Массачусетса льотчиком сил безпеки.

«Після поглиблення в міжнародну політику ухвалив рішення відвідати Росію і згодом вирішив перейти до лав ЗС РФ і підписати контракт з Міноборони Росії. Зараз Вілл — оператор розвідувального безпілотника. Колектив прийняв його та довіряє найскладніші бойові завдання», — описує російська пропаганда історію Пуелло-Мота.

За даними американської преси, чоловік втік  від звинувачення в США у зберіганні відвертих сексуальних зображень неповнолітньої. Пуельо-Мота був заарештований 2020 року у Ворику, штат Род-Айленд, після того, як поліція заявила, що виявила на його телефоні зображення оголеної 17-річної дівчини. Пізніше йому також висунули обвинувачення у спробі обдурити прокурорів і своїх командирів у цій справі.

Вілмер Пуелло-Мота мав визнати себе винним у Род-Айленді на початку січня, але, за словами прокурорів, не з'явився до суду.

Представники Держдепартаменту США заявили, що їм відомо про повідомлення ЗМІ про втечу Пуельо-Моти до Росії, але вони не мали з ним контактів і не мають змоги підтвердити ці повідомлення.

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