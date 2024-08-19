Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Бывший американский военный служит в российской армии после обвинений в хранении детской порнографии

19 августа 2024, 23:14

Бывший американский военный служит в российской армии после обвинений в хранении детской порнографии

Бывший американский военный служит в российской армии после обвинений в хранении детской порнографии

Российское Минобороны выпустило пропагандистский репортаж-интервью с «бывшим» американцем, который воюет в рядах оккупантов. Теперь у мужчины российское гражданство.  Его зовут Уилмер Пуэлло-Мота. Под позывным «Бостон» он служит в мотострелковом соединении группировки войск «Центр».

Пуэльо-Мота служил в ВВС США и был направлен в Афганистан в 2015 году, когда ему было 19 лет. Позже он служил в 104-м истребительном авиаполке Национальной гвардии Массачусетса летчиком сил безопасности.

«После углубления в международную политику принял решение посетить Россию и спустя какое-то время решил перейти в ряды ВС РФ и подписать контракт с Минобороны России. Сейчас Уилл — оператор разведывательного беспилотника. Коллектив принял его и доверяет самые сложные боевые задачи», — описывает российская пропаганда историю Пуэлло-Мота.

По данным американской прессы, мужчина сбежал от обвинения в хранении откровенных сексуальных изображений несовершеннолетней. Пуэльо-Мота был арестован в 2020 году в Уорике, штат Род-Айленд, после того, как полиция заявила, что обнаружила на его телефоне изображения обнаженной 17-летней девушки. Позже ему также было предъявлено обвинение в попытке обмануть прокуроров и своих командиров по этому делу.

Уилмер Пуэлло-Мота должен был признать себя виновным в Род-Айленде в начале января 2024 года, но, по словам прокуроров, не явился в суд.

Представители Госдепартамента США заявили, что им известно о сообщениях СМИ о бегстве Пуэльо-Моты в Россию, но они не имели с ним контактов и не имеют возможности подтвердить эти сообщения.

ТЕГИ

Прочее
Пропаганда детская порнография
Места
США-Россия
Люди
Российские военные

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:25
Главное за день: В Ростовской области 2-е сутки горит нефтебаза. РФ про «сорванное перемирие»
22:10
Боевик «ДНР» Ходаковский снова завил о цензуре
17:29
«ДНР» заявила о гибели беременной женщины и ранении 10 человек на остановке
16:05
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
08:09
Войска РФ продвинулись в Нелиповке и Нью-Йорке Донецкой области
23:00
Главное за день: Разбит еще один мост в РФ. Росармия продолжае атаковать Донетчину
23:28
Главное за день: Киев и Москва собирались договориться? Ситуация на Донетчине
23:49
Главное за день: Разрушен мост-артерия в России. Удар по ТЦ в Донецке
23:09
В Курскую область отправляют «волонтеров» из оккупации — дайджест ►
22:10
В Донецке за день от обстрелов пострадали 13 человек
17:09
Россия может разместить беженцев из Курской области в Мариуполе. Что планируют оккупанты
13:42
В Петровском районе оккупированного Донецка полностью сгорел ТЦ «Галактика»: сообщают об обстреле
11:59
В оккупированном Мариуполе жители жалуются на отсутствие экстренной медпомощи
07:40
В Севастополе и Керчи прогремели взрывы, перекрывали Крымский мост
23:42
Главное за день: РФ атакует Часов Яр. Переговоры об обмене пленными
15:21
В захваченном Донецке погиб местный житель в результате обстрела
14:59
Российский певец Шаман выступил в оккупированном Мариуполе
23:00
Главное за день: ВСУ продвигаются в Курской области. Атака на военные аэродромы РФ
14:39
Войска РФ приостановили наступление на «дорогу жизни» и сосредоточились на взятии Покровска — аналитик BILD
10:44
На оккупированной Донетчине ФСБ задержала подозреваемую в «госизмене» женщину
все новости
23:25
Главное за день: В Ростовской области 2-е сутки горит нефтебаза. РФ про «сорванное перемирие»
23:14
Бывший американский военный служит в российской армии после обвинений в хранении детской порнографии
22:53
В трех километрах от фронта: эвакуация из Новогродовки и Украинска ►
22:10
Боевик «ДНР» Ходаковский снова завил о цензуре
21:14
Ситуация в Курской области подвинула очередные «красные линии» — Зеленский
20:25
Еще в двух населенных пунктах Донетчины усилили комендантский час
20:00
Как выбрать игровой ноутбук (реклама)
19:30
Что происходит на фронте в Донецкой области: РФ усилила удары на Торецком направлении
18:30
Украинцам отключат свет на несколько часов во вторник — график
17:59
Россияне днем ударили из артиллерии по Торецку: есть пострадавший
17:29
«ДНР» заявила о гибели беременной женщины и ранении 10 человек на остановке
17:21
Пограничники нанесли удары по захватчикам на Северском направлении: четверо погибших
17:04
В Мирнограде больница уже завтра перестанет принимать пациентов. Куда их перенаправят
16:45
«Ситуация на фронте очень сложная»: в Донецкой ОВА рассказали, где еще планируют усилить комендантский час
16:43
Украинец лёг посреди центрального проспекта в Берлине и погиб из-за наезда автомобиля
16:29
Россияне уничтожили их дом: из прифронтового Невского эвакуировались еще двое людей
16:12
Партизаны обнаружили базу, куда армия РФ свозит огромное количество техники с Торецкого направления. Где она находится
16:05
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:57
Украина получила от Германии систему ПВО
15:44
В Украине сегодня изменили графики отключения света
все новости
ВИДЕО
В трех километрах от фронта: эвакуация из Новогродовки и Украинска ► В трех километрах от фронта: эвакуация из Новогродовки и Украинска ►
19 августа, 22:53
Луганский пограничный отряд показал работу на Северском направлении. Фото: ГПСУ Пограничники нанесли удары по захватчикам на Северском направлении: четверо погибших
19 августа, 17:21
Пшеница сорта донецкой селекции под названием «Победа». Фото: кадр из видео «Несмотря на войну»: в Донецкой области выводят новые сорта пшеницы и собирают урожай
19 августа, 14:23
Американский миллиардер Илон Маск. Фото: Fortune Илон Маск заявил, что не дарил Cybertruck Кадырову
19 августа, 13:58
На горевшей в Ростовской области нефтебазе произошёл взрыв, 18 человек пострадали. Фото: Это Ростов/Telegram На нефтебазе в Ростовской области РФ произошел взрыв, есть пострадавшие
19 августа, 12:25
Силы обороны уничтожили третий мост в Курской области. Фото: ТГ-канал Военные осведомитель ВСУ разрушили третий мост через реку Сейм в Курской области РФ — российские «военкоры»
19 августа, 11:51

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор