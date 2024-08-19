Бывший американский военный служит в российской армии после обвинений в хранении детской порнографии

Российское Минобороны выпустило пропагандистский репортаж-интервью с «бывшим» американцем, который воюет в рядах оккупантов. Теперь у мужчины российское гражданство. Его зовут Уилмер Пуэлло-Мота. Под позывным «Бостон» он служит в мотострелковом соединении группировки войск «Центр».



Пуэльо-Мота служил в ВВС США и был направлен в Афганистан в 2015 году, когда ему было 19 лет. Позже он служил в 104-м истребительном авиаполке Национальной гвардии Массачусетса летчиком сил безопасности.



«После углубления в международную политику принял решение посетить Россию и спустя какое-то время решил перейти в ряды ВС РФ и подписать контракт с Минобороны России. Сейчас Уилл — оператор разведывательного беспилотника. Коллектив принял его и доверяет самые сложные боевые задачи», — описывает российская пропаганда историю Пуэлло-Мота.



По данным американской прессы, мужчина сбежал от обвинения в хранении откровенных сексуальных изображений несовершеннолетней. Пуэльо-Мота был арестован в 2020 году в Уорике, штат Род-Айленд, после того, как полиция заявила, что обнаружила на его телефоне изображения обнаженной 17-летней девушки. Позже ему также было предъявлено обвинение в попытке обмануть прокуроров и своих командиров по этому делу.



Уилмер Пуэлло-Мота должен был признать себя виновным в Род-Айленде в начале января 2024 года, но, по словам прокуроров, не явился в суд.



Представители Госдепартамента США заявили, что им известно о сообщениях СМИ о бегстве Пуэльо-Моты в Россию, но они не имели с ним контактов и не имеют возможности подтвердить эти сообщения.