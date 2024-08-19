Головне за день: У Ростовській області другу добу палає нафтобаза. РФ про «зірване перемир'я»

Політика



У МЗС РФ заявили , що не вели жодних переговорів з Україною щодо безпеки цивільних об'єктів критичної інфраструктури. Таким чином, речник російського МЗС Марія Захарова відреагувала на статтю американського видання The Washington Post про те, що операція ЗСУ в Курській області нібито зірвала таємні переговори між країнами про припинення ударів по енергетичних об'єктах, повідомляє Reuters.



Суспільство



Бойовик, заступник голови «Росгвардії в ДНР» Олександр Ходаковський заявив , що призупинить свої публікації «до особливого розпорядження». У своєму Telegram-каналі він написав, що намагався бути максимально корисним. Бойовик не вказав прямо, що йому заборонили вести блог у соцмережі. Але він зазначив, що перед ним виник вибір.



Комендантську годину посилили у Курахівці та Гірнику Курахівської громади Донецької області. Відтепер обмеження на пересування там діятимуть із 15:00 до 11:00. Такі ж обмеження вже діють у Мирнограді, Селідовому та Новогродівці.



У Мирнограді лікарня вже 20 серпня перестане приймати пацієнтів. Їх перенаправлять у Добропільську та Покровську громади. Крім цього, з 20 серпня у Мирнограді припиняють роботу усі відділення «Нової Пошти». Раніше тут закрилося відділення Ощадбанку.



У Покровській громаді на Донеччині розпочинається примусова евакуація сімей з дітьми. Тут досі живе понад 53 тисячі людей, у тому числі майже 4 тисячі дітей. Сім'ї з дітьми евакуювали із 14 населених пунктів.



Бойові дії



В американському Інституті вивчення війни повідомили , що українські війська нещодавно відбили деякі позиції на східній околиці села Івано-Даріївка, на південний схід від міста Сіверськ Донецької області.



За даними аналітичного ресурсу DeepState, російські військові підрозділи просунулися в Донецькій області, біля Піщаного, Нудного, Миколаївки, Залізного, Новобажаного, у Нелипівці та Нью-Йорку.



Окупаційні війська РФ двічі завдали удару Торецьку Донецької області. Один цивільний отримав поранення. Також росіяни атакували Торецьк та Зарічне, загинули четверо цивільних.



В окупованому Донецьку 10 людей постраждали внаслідок обстрілу, одна людина загинула. В угрупуванні «ДНР» стверджують, що під обстріл потрапили люди на зупинці на вулиці Добровольського в Петрівському районі. Серед постраждалих – підлітки 16 та 17 років, а загинула вагітна 33-річна жінка.



Вибух стався на нафтобазі в Пролетарську Ростовській області Росії, 18 пожежників постраждали, з них 5 — у важкому стані, введено режим НС. Зазначається, що цистерни з паливом спалахнули вчора після атаки ЗСУ. За словами губернатора, туди потрапили уламки збитих БПЛА.



У російських телеграм-канал з'явилася інформація, що ЗСУ знищили третій міст через річку Сейм у Курській області. Першими про атаку ЗСУ повідомили російські «військори» Володимир Романов та Юрій Подоляка, а також прокремлівські телеграм-канали Mash та Shot. Однак поки що офіційно ця інформація не підтверджена.



Новини Донбасу у відеоформаті:







Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.