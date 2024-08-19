Главное за день: В Ростовской области 2-е сутки горит нефтебаза. РФ про «сорванное перемирие»

Политика



В МИД РФ заявили, что не вели никаких переговоров с Украиной по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры. Таким образом, спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на статью американского издания The Washington Post о том, что операция ВСУ в Курской области якобы сорвала тайные переговоры между странами о прекращении ударов по энергетическим объектам, сообщает Reuters.



Общество



Боевик, замглавы «Росгвардии в ДНР» Александр Ходаковский заявил, что приостановит свои публикации «до особого распоряжения». В своем Telegram-канале он написал, что пытался «быть максимально полезным». Боевик не указал прямо, что ему запретили вести блог в соцсети. Но он указал, что перед ним возник выбор.



Комендантский час усилили в Кураховке и Горняке Кураховской громады Донецкой области. Отныне ограничения на передвижение там будут действовать с 15:00 до 11:00. Такие же ограничения уже действуют в Мирнограде, Селидово и Новогродовке.



В Мирнограде больница уже 20 августа перестанет принимать пациентов. Их перенаправят в Добропольскую и Покровскую громады.



Кроме этого, с 20 августа в Мирнограде прекращают работу все отделения «Новой Почты». Ранее здесь закрылось отделение «Ощадбанка».



В Покровской громаде на Донетчине начинается принудительная эвакуация семей с детьми. Здесь до сих пор живет более 53 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи детей. Семьи с детьми эвакуируют из 14 населенных пунктов.



Боевые действия



В американском Институте изучения войны сообщили, что украинские войска недавно отбили некоторые позиции на восточной окраине села Ивано-Дарьевка, юго-восточнее города Северск Донецкой области.



По данным аналитического ресурса DeepState, рссийские воинские подразделения продвинулись в Донецкой области, возле Песчаного, Скучного, Николаевки, Зализного, Новожеланного, в Нелиповке и Нью-Йорке.



Оккупационные войска РФ дважды нанесли удар по Торецку Донецкой области. Один гражданский получил ранения. Также россияне атаковали Торецк и Заречное, погибли четверо гражданских.



В оккупированном Донецке 10 человек пострадали в результате обстрела, один человек погиб. В группировке «ДНР» утверждают, что под обстрел попали люди на остановке по улице Добровольского в Петровском районе. Среди пострадавших — подростки 16 и 17 лет, а погибла беременная 33-летняя женщина.



Взрыв произошел на нефтебазе в Пролетарске️ Ростовской области России, 18 пожарных пострадали, из них 5 — в тяжелом состоянии, введен режим ЧС. Отмечается, что цистерны с топливом загорелись вчера после атаки ВСУ. По словам губернатора, туда попали осколки сбитых БПЛА.



В российских телеграм-канал появилась информация, что ВСУ уничтожили третий мост через реку Сейм в Курской области. Первыми об атаке ВСУ сообщили российские «военкоры» Владимир Романов и Юрий Подоляка, а также прокремлевские телеграм-каналы Mash и Shot. Однако пока официально эта информация не подтверждена.



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