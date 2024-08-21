Російські війська вдарили по Кураховому з артилерії та РСЗВ «Ураган»: пошкоджено культову споруду та будинок

Росіяни атакували Курахове. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти 20 та 21 серпня обстріляли місто Курахове Донецької області за допомогою артилерії та касетних боєприпасів. Є пошкодження. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



«У другій половині дня відбувся обстріл центральної частини міста Курахове зі ствольної артилерії», — зазначив він.

За словами Падуна, у зоні ураження опинилася територія магазину, було пряме влучання в культову споруду, пошкоджено приватний будинок та заправку.

Крім того, вранці 21 серпня росіяни вдарили по Кураховому та селу Берестки з РСЗВ «Ураган».



Падун додав, що протягом доби відбувся обстріл села Трудове зі ствольної артилерії. Пошкоджено високовольтні електричні мережі.



Раніше ми писали, що за 20 серпня росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки, культову споруду та інфраструктурний об'єкт.