РПЦ молитвами «допомагає» гасити пожежу на нафтобазі у Ростовській області

У Ростовській області Росії священики РПЦ молитвами допомагають гасити пожежу на нафтобазі, яка спалахнула після атаки українських дронів. Фото: Волгодонська єпархія/Telegram

Волгодонська єпархія Російської православної церкви (РПЦ) провела молебень у місті Пролетарську Ростовської області неподалік нафтобази, що спалахнула внаслідок атаки українських дронів чотири дні тому.

Фото молебню з'явилося у телеграм-каналі єпархії 20 серпня. На ньому двоє священиків стоять у полі з іконою Божої Матері на тлі диму від пожежі на нафтобазі. У пості йдеться, що священнослужителі також помолилися у каплиці за здоров'я пожежників, які постраждали у боротьбі з вогнем.

Пожежу площею 10 тисяч квадратних метрів на нафтобазі гасять цілодобово за допомогою двох пожежних поїздів, сотень рятувальників та десятків одиниць техніки, але перемогти вогонь поки що не вдається.

На допомогу викликали священнослужителів: протоієрей Дмитро та ієрей Віктор Федорови з Волгодонської єпархії здійснили молебний спів та читання акафіста неподалік місця пожежі.

Нафтобаза в Пролетарську спалахнула внаслідок атаки українських дронів у ніч проти 18 серпня. У результаті вигоріло понад десяток резервуарів з паливом. Увечері 20 серпня на нафтобазі вибухнула ще одна цистерна. Пожежу не можуть загасити четвертий день.

Вранці 21 серпня агентство ТАСС із посиланням на медичні служби повідомило, що кількість постраждалих внаслідок пожежі на нафтобазі збільшилася до 42 осіб.