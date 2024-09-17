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Скільки людей залишається у Костянтинівській громаді: відповідь МВА

17 вересня 2024, 17:22

Скільки людей залишається у Костянтинівській громаді: відповідь МВА

У Костянтинівській територіальній громаді Донецької області перебуває 26 134 людини. Про це розповіли у Костянтинівській міській військовій адміністрації у відповідь на запит «Новин Донбасу».

«У громаді перебуває 26 134 особи, з них 1 168 дітей. У місті Костянтинівка залишається 24 553 людини, з них 1 151 дитина», — зазначили у відомстві. 

До оголошення примусової евакуації родин з дітьми на території Костянтинівської міської територіальної громади проживала 28 021 особа, з них 2 129 дітей.

Раніше ми писали, що у Торецькій громаді Донецької області станом на середину вересня залишається близько 1600 осіб.

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