Скільки людей залишається у Костянтинівській громаді: відповідь МВА

У Костянтинівській територіальній громаді Донецької області перебуває 26 134 людини. Про це розповіли у Костянтинівській міській військовій адміністрації у відповідь на запит «Новин Донбасу».



«У громаді перебуває 26 134 особи, з них 1 168 дітей. У місті Костянтинівка залишається 24 553 людини, з них 1 151 дитина», — зазначили у відомстві.



До оголошення примусової евакуації родин з дітьми на території Костянтинівської міської територіальної громади проживала 28 021 особа, з них 2 129 дітей.



Раніше ми писали, що у Торецькій громаді Донецької області станом на середину вересня залишається близько 1600 осіб.