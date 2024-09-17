Уночі в російському Енгельсі прогриміли вибухи. Там розташований військовий аеродром

Військовий аеродром у російському Енгельсі. Фото: Міноборони РФ, ілюстративне

Вибухи пролунали вночі на аеродромі Енгельс у Саратовській області Росії. Про це у вівторок, 17 вересня, пишуть у соцмережах.

У мережі опублікували відео, на якому чути вибухи і нібито робота російської ППО по дронах.



Що спричинило вибухи не повідомляється.

Саме в Енгельсі розташований аеродром, звідки злітають Ту-95 для бомбардувань України.

Влада російського регіону вибухи поки не коментує.

Нагадаємо, вранці 26 серпня в Саратовській області Росії працювали сили та засоби протиповітряної оборони по дронах. Зафіксовано влучання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) до житлових будинків у містах Саратів та Енгельс.