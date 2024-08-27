Удар РФ по храму на Донеччині: там виникла масштабна пожежа, рятувальники потрапили під повторний обстріл

Масштабна пожежа у храмі після обстрілу Новоекономічного на Донеччині. Фото: ДСНС

Увечері 26 серпня російські окупанти завдали удару по селищу Новоекономічне Покровського району. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Донецькій області.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа у місцевому храмі. Рятувальники, які прибули на місце, з ризиком для власного життя намагалися загасити пожежу, але були змушені призупинити роботи через повторні обстріли.

Лише вранці бійцям ДСНС вдалося повернутися на місце обстрілу та повністю загасити пожежу на площі 350 квадратних метрів.

Нагадаємо, що внаслідок прямого влучення знищений купол храму.