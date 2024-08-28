Близько 2 000 осіб досі залишаються у Торецьку Донецької області — ОВА

Нині у Торецьку залишилося близько двох тисяч людей. Агресор щодня намагається пройти диверсійними групами, але Сили оборони їх із міста вибивають. Про це в ефірі національного телемарафону 28 серпня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Завезти гуманітарну допомогу в місто Торецьк майже неможливо, тому що всі під'їзні шляхи прострілюються всіма видами озброєння», — заявив Філашкін.

Він зазначив, що гуманітарна допомога завозиться лише вночі, якщо дозволяють умови безпеки.

Раніше повідомлялося, що війська РФ нещодавно просунулися на північний схід і південь від Торецька Донецької області та в межах східних околиць цього населеного пункту.