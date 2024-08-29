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«Бої носять виключно жорсткий характер»: Сирський прокоментував складну ситуацію на Покровському напрямку

29 серпня 2024, 19:58

«Бої носять виключно жорсткий характер»: Сирський прокоментував складну ситуацію на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: особиста сторінка Сирського у Телеграм Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: особиста сторінка Сирського у Телеграм

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський кілька днів поспіль працював у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де нині склалася найскладніша ситуація. Про це повідомив сам Сирський.

За його словами, робота у штабах продовжується практично в цілодобовому режимі.

«Постійно доводиться приймати нестандартні рішення щодо зміцнення оборони та знищення наступаючого противника. Найбільш інтенсивні бої йдуть на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам'яного Яру та Красного Яру, безпосередньо у Новогродівці, нижче в районі східної околиці Михайлівки, що розташована перед Селидовим. Бої мають виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій усе, що може рухатися та наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ», – зазначив Сирський.

Головком ЗСУ заявив, що за таких умов головне завдання – посилити оборону українських військ на найскладніших ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів.

«Власне вирішенню цих питань і була присвячена моя робота», – резюмував він.

Нагадаємо, що армія РФ просунулась у Новогродівці, Торецьку та Михайлівці Донецької області.

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