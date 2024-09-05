Армія РФ за добу тричі атакувала Покровську громаду: постраждав місцевий житель, є пошкодження

Російські окупанти минулої доби, 4 вересня, тричі обстріляли Покровську громаду Донецької області. Цього разу пошкоджено сільгосппідприємство та дорожню інфраструктуру. Є поранений. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«4 вересня близько 04:50 ранку ворог направив на Покровськ 3 авіаційні бомби «КАБ-250», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу поранено чоловіка 1956 року народження. Пошкодження отримали 2 промислові будівлі, один вантажний автомобіль та приватний магазин.



Крім того, об 11:00 росіяни скинули «КАБ-250» на фермерське господарство в селі Даченське. Пошкодження отримали складське приміщення та сільгосптехніка. Інформація про постраждалих відсутня.



Раніше ми писали, що росіяни атакували Костянтинівку.